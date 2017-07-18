Domani Nikola Kalinic torna a Moena nel ritiro della Fiorentina, finisce il suo momento di riflessione
Il calciatore croato lascia la Croazia e torna a disposizione di mister Pioli, da domani sarà di nuovo a Moena
A cura di Flavio Ognissanti
18 luglio 2017 21:24
Finisce il periodo di riflessione in Croazia di Nikola Kalinic, il centravanti viola tornerà domani a Moena nel ritiro della Fiorentina a disposizione di Stefano Pioli come riportato da Radio Bruno. In questo momento si prova a far tornare il sereno in casa viola e tra le due parti, con il Milan sempre sullo sfondo.