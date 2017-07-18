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Domani Nikola Kalinic torna a Moena nel ritiro della Fiorentina, finisce il suo momento di riflessione

Il calciatore croato lascia la Croazia e torna a disposizione di mister Pioli, da domani sarà di nuovo a Moena

A cura di Flavio Ognissanti
18 luglio 2017 21:24
Domani Nikola Kalinic torna a Moena nel ritiro della Fiorentina, finisce il suo momento di riflessione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Finisce il periodo di riflessione in Croazia di Nikola Kalinic, il centravanti viola tornerà domani a Moena nel ritiro della Fiorentina a disposizione di Stefano Pioli come riportato da Radio Bruno. In questo momento si prova a far tornare il sereno in casa viola e tra le due parti, con il Milan sempre sullo sfondo.

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