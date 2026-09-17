Domani alle 16:30 la conferenza stampa di Paolo Vanoli in vista di Fiorentina-Napoli
L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli domani alle 16:30 parlerà in conferenza stampa in vista di Fiorentina-Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 18:25
Lo annuncia la Fiorentina con una nota sul proprio canale ufficiale.
Ecco il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina informa che domani venerdì 18 settembre, alle ore 16:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Fiorentina-Napoli".