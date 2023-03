Dodò: “Voglio dimostrare ai tifosi della Fiorentina che sono grande calciatore. Fisicamente sto bene”

Il terzino destro della Fiorentina Dodò è intervenuto ai microfoni dei canali social del club nel post partita della vittoria contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni:

“Oggi siamo felici, possiamo lavorare felici in queste due settimane per la partita con l’Inter. Tutti hanno fatto una grande prestazione in tutta la partita.

Stanchezza? Sì giochiamo di giovedì la Conference e torniamo a casa il venerdì, poi subito domenica questa partita importante con il Lecce. Tutti noi abbiamo una mentalità grande per riposare bene e mangiare bene ed anche oggi eravamo tutti a disposizione.

Il mio periodo positivo? Tornato il mio calcio di livello alto e sono molto felice perchè voglio dimostrare a tutti i tifosi della Fiorentina che sono un grande calciatore.

La Fiorentina diverte? Adesso sto facendo una cosa che mi piace tantissimo che è andare e tornare in difesa perchè fisicamente sto bene, benissimo. Penso che tutte le partite che ho giocato ho provato a fare bene.”

Di seguito le parole di Dodò in mixed zone sul canale YouTube della Fiorentina:

