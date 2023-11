Dodò vicino al rientro in campo? No, manca ancora un mese dopo che rientrerà in gruppo 

Quando tornerà Dodò? Il brasiliano, dopo la lesione al crociato di fine settembre, sta bruciando le tappe: ha già ripreso a correre, presto inizierà anche con i cambi di direzione e conta di tornare a disposizione di Italiano già a febbraio. Eppure nessuno in casa viola ha voglia di accelerare troppo il recupero dell’ex Shakhtar, al quale verrà concesso tutto il tempo utile per ristabilirsi a pieno regime e tornare ai livelli pre-infortunio. Per raggiungere i quali, verosimilmente, servirà però almeno un altro mese dopo il suo ritorno in gruppo. Tempi ancora abbastanza lunghi, dunque. Lo scrive il Corriere dello Sport.

