Dodò: "Sempre difficile ripartire dopo una brutta sconfitta. Ma abbiamo avuto tempo, siamo pronti"

Ha parlato ai microfoni di Dazn il giocatore della Fiorentina, Dodò. Ecco le sue parole: "Sempre difficile ripartire dopo una brutta sconfitta, ma abbiamo avuto tempo per tornare concentrati. E' una p...

A cura di Redazione Labaroviola 17 settembre 2023 17:43

Firenze, stadio A.Franchi, 11.05.2023, Fiorentina-Basilea, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Condividi