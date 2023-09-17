Dodò: "Sempre difficile ripartire dopo una brutta sconfitta. Ma abbiamo avuto tempo, siamo pronti"
Ha parlato ai microfoni di Dazn il giocatore della Fiorentina, Dodò. Ecco le sue parole: "Sempre difficile ripartire dopo una brutta sconfitta, ma abbiamo avuto tempo per tornare concentrati. E' una p...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2023 17:43
Ha parlato ai microfoni di Dazn il giocatore della Fiorentina, Dodò. Ecco le sue parole: "Sempre difficile ripartire dopo una brutta sconfitta, ma abbiamo avuto tempo per tornare concentrati. E' una partita difficile, ma siamo pronti".
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