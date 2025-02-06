Dodò: "Partita perfetta, mancano 3 assist per vincere la scommessa con Kean. Obiettivo Champions"

Dodò ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina per 3-0 contro l'Inter

Dodò ha parlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria della Fiorentina contro l'Inter, queste le parole del terzino destro viola:

"Partita perfetta, abbiamo lavorato bene questa settimana, questo gioco porta grande fiducia a tutta la squadra e possiamo fare ancora meglio. Ho abbassato la quota della scommessa per Kean, siamo passati da 8 a 4, oggi ho fatto il primo assist a lui e spero di raggiungere questo obiettivo. La società ha fatto benissimo sul mercato, spero che possiamo raggiungere la Champions, penso che se teniamo questo atteggiamento possiamo pensare alla Champions ma manca ancora tanto. Se andiamo avanti cosi possiamo provarci. Vincere contro una squadra contro l'Inter ti dà fiducia, se abbassi l'attenzione perdi punti.

Il gol sbagliato? Dentro la mia testa era già gol (ride ndr), ma ogni azione offensiva è una potenziale occasione per segnare anche perchè abbiamo un mostro davanti che si chiama Kean. Abbiamo passato un momento negativo ma questo ci ha rafforzato, anche il Manchester City ha passato un mese dove ha perso tutte le partite ma non hanno mai perso la loro identità. Palladino in questa settimana mi ha detto che voleva provarmi come esterno alto e per me non ci sono stati problemi"

LE PAROLE DI COMMISSO DOPO IL 3-0 CONTRO L'INTER

https://www.labaroviola.com/commisso-vittoria-incredibile-malgrado-le-assenze-abbiamo-dominato-contro-una-grande-squadra/287944/