Dodò non perde tempo dopo il brutto infortunio: già in piedi e cammina. Inizia il suo recupero

Dodò vuole tornare più forte di prima ed ha già iniziato a camminare a poche ore dall'operazione

Il terzino della Fiorentina, Dodò, vuole subito mettersi a lavoro per iniziare il suo lungo recupero dopo l'intervento al legamento crociato del ginocchio. Nelle scorse ore Dodò è stato operato a Villa Stuart e pochi minuti fa la moglie del brasiliano ha pubblicato nelle sue stories di Instagram le immagini di Dodò già in piedi, con il tutore alla gamba, intento a compiere i primi passi senza l'aiuto delle stampelle.

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI GINO INFANTINO

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