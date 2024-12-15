Dodò non ha accettato l'esultanza di Italiano per la vittoria: "Sei stato 3 anni con noi, ci vuole rispetto"

L'esultanza di Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, battuta oggi alla guida del Bologna, continua a far discutere. È intervenuto anche Dodò, terzino brasiliano dei viola, che in una stor...

L'esultanza di Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, battuta oggi alla guida del Bologna, continua a far discutere. È intervenuto anche Dodò, terzino brasiliano dei viola, che in una stories su Instagram ha lanciato una frecciata al proprio ex tecnico: "Andiamo, ho sempre fiducia in questa squadra, continuiamo nel nostro cammino e al ritorno vedranno l'inferno che è Firenze. Rispetto soprattutto perché sei stato tre anni con la nostra squadra".

IL SALUTO DI ITALIANO PRIMA DELLA PARTITA A TUTTA LA PANCHINA VIOLA

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