“Dodò non ci ha fatto vedere niente di che. E soprattutto ha scontentato allenatore e società”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex giocatore ed allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha criticato l’inizio di stagione di Dodò, terzino brasiliano arrivato la scorsa estate per ben 18 milioni (bonus compresi): “Ha accontentato pochissimi, soprattutto non ha fatto contenti allenatore e società. Certo, ha delle attenuanti, ma non ha entusiasmato e ci aspettiamo molto di più da lui. E’ un giocatore che non ci ha fatto vedere niente di che”.