Dodo: "Ho marcato Vinicius e Sterling sono abituato a questo livello, Palladino è qui per migliorarci"

Il terzino della Fiorentina Dodo ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match di Fiorentina-Lazio, queste le sue parole: "Sono stato molto bene con Palladino, parlo sempre con lui dopo una partita...

Il terzino della Fiorentina Dodo ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match di Fiorentina-Lazio, queste le sue parole: "Sono stato molto bene con Palladino, parlo sempre con lui dopo una partita anche dopo una sconfitta e un pareggio. Credo che lui è arrivato qua per migliorare la squadra ed è un allenatore che fatto bene a Monza, bisogna iniziare a vincere e oggi siamo qua per cambiare questa mentalità. Conosco bene Tavares vediamo chi è più veloce oggi penso a lui perché ha giocato bene contro il Milan. Quando ero a Shatker ho giocato contro Vinicius e Sterling sono abituato a questo livello"

HA SEGNATO NZOLA ALLO SCADERE

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