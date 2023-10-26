Labaro Viola

Dodò esalta Kayode: "Si merita il rinnovo dall'anno scorso. Fa sempre del suo meglio, questo è il mio ragazzo"

Splendide le parole dedicate da Dodô al giovane compagno di squadra Michael Kayode, che ieri ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028. Il brasiliano ex Shakhtar ha commentato così...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2023 17:06
Dodò esalta Kayode: "Si merita il rinnovo dall'anno scorso. Fa sempre del suo meglio, questo è il mio ragazzo" - Foto dal profilo Instagram di Kayode
Foto dal profilo Instagram di Kayode
News
Dodo
Kayode
Condividi

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Splendide le parole dedicate da Dodô al giovane compagno di squadra Michael Kayode, che ieri ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028. Il brasiliano ex Shakhtar ha commentato così il prolungamento di contratto del calciatore viola classe 2004: “Questo ragazzo se lo merita dall'anno scorso, si allena con la prima squadra e fa sempre del suo meglio, questo è il mio ragazzo, ti voglio bene fratello”.

LA FIORENTINA STA PENSANDO DI APRIRE AI TIFOSI IL BAR DEL VIOLA PARK PER LA COLAZIONE. AUTO ALL’INTERNO?

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-sta-pensando-di-aprire-ai-tifosi-il-bar-del-viola-park-per-la-colazione-auto-allinterno/228186/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok