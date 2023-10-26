Dodò esalta Kayode: "Si merita il rinnovo dall'anno scorso. Fa sempre del suo meglio, questo è il mio ragazzo"

Splendide le parole dedicate da Dodô al giovane compagno di squadra Michael Kayode, che ieri ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028. Il brasiliano ex Shakhtar ha commentato così...

Splendide le parole dedicate da Dodô al giovane compagno di squadra Michael Kayode, che ieri ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028. Il brasiliano ex Shakhtar ha commentato così il prolungamento di contratto del calciatore viola classe 2004: “Questo ragazzo se lo merita dall'anno scorso, si allena con la prima squadra e fa sempre del suo meglio, questo è il mio ragazzo, ti voglio bene fratello”.

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