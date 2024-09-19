Dodo domina in Europa: miglior dribblatore con il 79% di successi, leader nei top campionati

Il terzino viola domina la classifica dei "dribblomani" dei top 5 campionati europei in questo avvio di stagione

Al di là della partenza non brillante della Fiorentina, Dodô ha iniziato la stagione 24/25 in modo straordinario, affermandosi come il miglior "dribblatore" d'Europa. Secondo quanto riporta La Marca Comunicacao, con un'eccezionale 79% di dribbling riusciti e con una media di 4,93 a partita, è il leader assoluto in questo repertorio tra i giocatori dei cinque principali campionati europei, nonostante il suo ruolo di esterno. Questo traguardo lo posiziona tra i pilastri della Fiorentina, tra gli uomini più importanti a disposizione di mister Palladino.

In questa speciale classifica seguono Kvicha Kavaratskhelia con il 75% di dribbling riusciti, poi Raul Moro del Valladolid con il 70%, che si aggiudica l'ultimo gradino del podio. Al quarto posto la giovane stella del Barcellona, Lamine Yamal, con il 65,8% di precisione nei dribbling.

Kayode ha giocato appena 99 minuti questa stagione, ma è il secondo calciatore più prezioso in rosa

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