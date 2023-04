Dodò: “Difficoltà iniziali per colpa dello stop. Prossimo ballo? Non lo dico altrimenti Nico me lo ruba”

Il terzino della Fiorentina, il brasiliano Dodò, ha parlato alla rubrica Viola Star, dove i giocatori viola si raccontano ai canali ufficiali della società, queste le sue parole:

“Sono molto contento di quello che sono riuscito fin qui a fare nella mia vita, è la cosa più bella per me. E lo sono in particolar modo per la mia famiglia. Sono diventato padre molto giovane e tutto questo mi ha dato una grande motivazione per giocare a calcio, la cosa che mi rende più felice sono i miei due figli.

Se ho pensato mai di restare sempre in Brasile? No, fin da quando a 14 anni sono andato a giocare in una Primavera di una squadra di A mi ero promesso che nel giro di pochi anni sarei finito a giocare in Europa per giocare la Champions ed è successo cosi. Prima Ronaldo Gaucho, adesso Neymar, per tutti i giovani che lo vedono giocare, è un sogno per tutti giocare con lui.

I tifosi della Fiorentina sono molto caldi, sono diversi rispetto a quelli che ho conosciuto in Ucraina: trovo molto similitudini con le tifoserie brasiliane e mi danno tanta carica, anche su Instagram. Mi danno forza per giocare bene. Per tutta la squadra questo affetto va benissimo. Non vedo l’ora di fare gol: farò un balletto per tutti i tifosi ma non posso dire su quale canzone altrimenti Nico me la ruba perchè piace molto anche a lui.

I miei inizi alla Fiorentina? Non è stato facile: sono stato sette mesi fermo e quando giocavo non avevo continuità di rendimento. Poi mi sono pure fatto male, prima del mondiale mi sono detto che al ritorno in campo sarei stato diverso grazie al lavoro quotidiano. Un augurio alla Fiorentina? Spero di fare sempre grandi prestazioni da qui a fine stagione”.