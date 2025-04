Dodô dedica la vittoria a Kean: “Questa è per te, fratello!” La Fiorentina è un blocco unico

Non è solo il campo a raccontare la forza di un gruppo. A volte, bastano poche parole e un gesto sincero per far capire cosa significhi davvero “essere squadra”. Dopo il successo della Fiorentina per 2-1 contro il Cagliari, il terzino brasiliano Dodô ha affidato a Instagram un pensiero speciale, dedicato a Moise Kean, costretto ad abbandonare il ritiro in mattinata per motivi personali.

“+3 punti, ci sono 5 finali, andiamo. Questa vittoria è per te fratello @moise_kean ❤️”

Un messaggio diretto, profondo, che va oltre il risultato e tocca il cuore. In poche righe, Dodô riassume lo spirito di una Fiorentina unita dentro e fuori dal campo. Non solo entusiasmo per i tre punti, che tengono viva la corsa verso l’Europa, ma anche una dimostrazione di solidarietà umana e complicità tra compagni, anche se Kean non è sceso in campo. E un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza, uno spogliatoio compatto può diventare decisivo per la lotta agli obiettivi da raggiungere in campionato e Conference League.