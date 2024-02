Dodò catechizza il figlio sulla Fiorentina: “Olè olè olè olè Viola viola” e lui sbandiera guardando il giglio

In attesa del suo rientro in campo dopo un lungo infortunio, il terzino della Fiorentina Dodò non smette di trasmettere il proprio amore e la propria passione per i colori viola. Il terzino destro ha postato un video in cui fa cantare suo foglio il coro: “Dov’è la Fiorentina? Dov’è la Fiorentina?” chiede al figlio che indica la bandiera e poi canta: “Ale alè alè alè Viola Viola” facendogli sbandiera la bandierina in mano. Ecco il video

😍Dodò catechizza il figlio sulla Fiorentina 👏 pic.twitter.com/kim6jLPwaa — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) February 12, 2024

LO SCAMBIO TRA BELOTTI E IL TIFOSO DELLA CURVA FIESOLE