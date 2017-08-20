Disfatta viola a San Siro: 3-0 Inter. Doppio Icardi, Perisic la chiude dopo il palo di Veretout

Finisce con una disfatta la prima di campionato viola a San Siro: 3-0 Inter, per effetto della doppietta di Icardi e del gol di Perisic. Male difesa e centrocampo, punta centrale troppo isolata.Viola...

Finisce con una disfatta la prima di campionato viola a San Siro: 3-0 Inter, per effetto della doppietta di Icardi e del gol di Perisic. Male difesa e centrocampo, punta centrale troppo isolata.

Viola sotto 2-0 nel primo tempo, per effetto della doppietta di Mauro Icardi. Nerazzurri che la sbloccano già al 4′, con il penalty confermato dal VAR dopo che Astori aveva livellato al suolo l’attaccante argentino. Male il capitano viola, anche in occasione del raddoppio: anticipato secco da Icardi su cross di Perisic, al 14′. Simeone troppo solo là davanti, in questa prima frazione, con le mezzepunte che faticano terribilmente a rifornirlo. L’argentino si ritaglia però un’occasione con un colpo di testa che costringe Handanovic alla parata super, al 24′. Al 39′ VAR anche per contrasto tra Simeone e Miranda: niente rigore per la viola.

Ripresa: Pioli mette dentro Babacar per Simeone e Cristoforo per l'infortunato Benassi. Ora la Fiorentina spinge e costruisce, come al 57', quando Gil Dias mette i brividi con un tiro cross. Viola ancora pericolosi con una conclusione di Babacar e con lo slalom di Astori, che salta ben 4 giocatori prima di essere chiuso. Occasione super per riaprirla al 77': palo interno col destro di Veretout alla destra di Handanovic. Gol sbagliato, gol subito: dopo un minuto Perisic la chiude di testa - sfiorando anche il quarto gol successivamente - facendo scendere la notte sull'esordio viola.