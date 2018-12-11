Disavventura al volante per la moglie di Veretout a Firenze. Batosta dai vigili urbani

Firenze, 11 dicembre 2018 - Disavventura al volante per Sabrina Merlos, la moglie del viola Jordan Veretout. L’altra mattina è stata fermata da una pattuglia della vigili urbani in via degli Orti Oric...

Firenze, 11 dicembre 2018 - Disavventura al volante per Sabrina Merlos, la moglie del viola Jordan Veretout. L’altra mattina è stata fermata da una pattuglia della vigili urbani in via degli Orti Oricellari mentre era a bordo della sua Audi Q5 insieme ai due figli. Gli agenti della Municipale hanno constatato che uno dei due bambini non aveva le cinture allacciate mentre la signora Veretout guidava senza avere la patente con sé: per questo è multata. L’auto invece è stata sottoposta a fermo amministrativo, in attesa di chiarimenti. Così riporta La Nazione sul suo sito.