Fiorentina, perché il difficile viene adesso: come tornare "normali" dopo il dramma Astori?

La tragica scomparsa di Davide Astori ha segnato e continuerà a segnare, in modo indelebile, tutto l'ambiente. Eppure, sportivamente parlando - per quel che è possibile - il momento difficile per la F...

A cura di Redazione Labaroviola 15 marzo 2018 12:08

Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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