Iachini: “Il nostro difetto è non far gol. Chiesa in panchina? Non aveva recuperato, era stanco”

“Nelle ultime gare abbiamo speso molte energie – ha detto Beppe Iachini ai canali ufficiali viola – . Nel primo tempo i ragazzi hanno un po’ sofferto, nel secondo tempo abbiamo forzato rischiando di trovare il vantaggio anche noi. Non siamo riusciti a far gol, peccato perchè è questo il nostro difetto. Per essere più concreti i ragazzi giovani devono migliorare ma l’importante è dare continuità alle prestazioni”.

“Chiesa? Ha giocato tre partite consecutive, non aveva del tutto recuperato, era stanco ed ho preferito non rischiare infortuni, come altri l’ho sputato a gara in corso. Fede sta facendo bene”.