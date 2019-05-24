Diego e Andrea Della Valle in arrivo a Firenze. Saranno con la squadra fino alla partita di domenica
Novità importanti sul fronte dirigenziale in vista della gara di domenica: nella giornata di oggi - riferisce il Pentasport - sono attesi a Firenze entrambi i fratelli Della Valle, Diego e Andrea, che...
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2019 15:08
Novità importanti sul fronte dirigenziale in vista della gara di domenica: nella giornata di oggi - riferisce il Pentasport - sono attesi a Firenze entrambi i fratelli Della Valle, Diego e Andrea, che dovrebbero restare a contatto con la Fiorentina fino a domenica, quando poi alle 20:30 al Franchi andrà in scena la sfida salvezza contro il Genoa.
Tuttomercatoweb.com