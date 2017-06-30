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Dieci milioni per Babacar, Udinese e Spal tentanto il grande colpo in casa viola. Ma per la Fiorentina è incedibile

È l'unico attaccante rimasto nel reparto offensivo di Stefano Pioli, ma anche lui sta attirando offerte da squadre di serie A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 09:29
Dieci milioni per Babacar, Udinese e Spal tentanto il grande colpo in casa viola. Ma per la Fiorentina è incedibile - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Visti i movimenti attorno a Kalinic, Berna e con l’addio di Ilicic, Babacar è, al momento, l’unico attaccante di prima fascia che Pioli potrà avere a disposizione nella parte iniziale del ritiro. Dunque, sembra destinato a rimanere, ma su di lui c’è l’interesse forte e concreto del gruppo Pozzo che controlla Watford e Udinese. Un’offerta di una decina di milioni, che potrebbe far vacillare la Fiorentina. A bussare alla porta viola è ora c’è anche la Spal. Semplici conosce molto bene Babacar e sarebbe pronto a scommettere su di lui per la stagione in A della squadra di Ferrara. Così riporta La Nazione.

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