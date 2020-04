“Domani il Governo prenderà una decisone – ha detto Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio e portavoce di Lotito a Radio Sportiva – speriamo che sia positiva per poter ripartire in sicurezza. Scudetto assegnato a tavolino? Inizialmente sembrava potesse concretizzarsi questa ipotesi. La Lazio non sente in tasca lo scudetto ma vorrebbe giocarselo sul campo continuando la stagione. Se sapremo vincerlo bene altrimenti accetteremo la decisione del campo. Vanno definiti anche i posti in Europa, le retrocessioni e le promozioni dalla B alla A, concludere il campionato serve ad evitare contenziosi”.