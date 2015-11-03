Notizie Diaconale Fiorentina

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Diaconale: "Spero che la Serie A riparta. La Lazio vuole giocarsi lo scudetto sul campo"

21 aprile 2020 20:12

Portavoce Lotito: "No al blocco del campionato, sarebbe decisione politica. Molte società potrebbero fallire"

09 marzo 2020 16:40

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