Notizie Diaconale Fiorentina

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Diaconale: "Spero che la Serie A riparta. La Lazio vuole giocarsi lo scudetto sul campo"
21 aprile 2020 20:12
Portavoce Lotito: "No al blocco del campionato, sarebbe decisione politica. Molte società potrebbero fallire"
09 marzo 2020 16:40
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