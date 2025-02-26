Di Napoli sottolinea: "Palladino è stato criticato, ma ha sempre ripreso in mano la sua Fiorentina"

L'allenatore ed ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sul momento negativo della Fiorentina e sulla situazione legata Raffaele Palladino. Queste le sue...

L'allenatore ed ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sul momento negativo della Fiorentina e sulla situazione legata Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Se Palladino può riprendere la situazione in casa Fiorentina o è tardi? Dipende dagli obiettivi che hai, ma per me sta facendo il suo percorso, anche se con qualche pausa preoccupante. E' stato criticato Palladino ma l'ha sempre ripresa in mano la squadra".