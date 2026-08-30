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Di Marzio: “Zirkzee resta un’opzione per la Juve: contatti continui con entourage e United”

I bianconeri continuano a valutare l’attaccante olandese come possibile sostituto di Jonathan David, ma anche la Fiorentina insiste

A cura di Andrea Gemignani
30 agosto 2026 21:53
Di Marzio: “Zirkzee resta un’opzione per la Juve: contatti continui con entourage e United” -
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Ci può essere un ultimo cambio in attacco per la Juventus nelle ultime ore di questo calciomercato. Infatti, i bianconeri continuano a trattare con l'Atletico Madrid per la cessione di Jonathan David e intanto pensano al sostituto. Rimane vivo, in quest'ottica, il filo diretto con Joshua Zirkzee, con contatti sia con l'entourage del giocatore che col Manchester United.

Sull'attaccante c'è anche la Fiorentina. I viola non hanno ancora ricevuto l'ok definitivo da parte del classe 2001, ma continano a insistere anche con i Red Devils per provare a riportarlo in Italia.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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