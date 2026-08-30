Di Marzio: “Zirkzee resta un’opzione per la Juve: contatti continui con entourage e United”
I bianconeri continuano a valutare l’attaccante olandese come possibile sostituto di Jonathan David, ma anche la Fiorentina insiste
Ci può essere un ultimo cambio in attacco per la Juventus nelle ultime ore di questo calciomercato. Infatti, i bianconeri continuano a trattare con l'Atletico Madrid per la cessione di Jonathan David e intanto pensano al sostituto. Rimane vivo, in quest'ottica, il filo diretto con Joshua Zirkzee, con contatti sia con l'entourage del giocatore che col Manchester United.
Sull'attaccante c'è anche la Fiorentina. I viola non hanno ancora ricevuto l'ok definitivo da parte del classe 2001, ma continano a insistere anche con i Red Devils per provare a riportarlo in Italia.
Lo riporta gianlucadimarzio.com