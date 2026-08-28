Pedullà: "La Fiorentina non trova un sostituto e blocca Kean. Il Como non aspetterà fino a domenica"

Le ultime di Alfredo Pedullà sulle trattative in casa Fiorentina da Kean e il suo sostituto alla ricerca di esterni offensivi

Alfredo Pedullà lancia le ultimissime notizie di mercato di casa Fiorentina nel consueto appuntamento serale di Sportitalia Mercato.

Il club viola è protagonista principale del valzer di attaccanti che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore come riportato dall'esperto di mercato:

Su Kean:

"La Fiorentina non lo libera finché non chiude per Zirkzee. Il Como aspetta ma fino ad un certo punto sicuramente non fino a lunedi. L'accordo tra Como e Fiorentina è un accordo totale per 40 milioni ma se non sblocchi Zirkzee o Beto che è il piano b la situazione non si risolve. Tra Beto e Zirkzee c'è una differenza abissale per me, parliamo di due attaccanti che riempiono l'area. Zirkzee si sposerebbe bene con le caratteristiche dei giocatori in rosa. Il Como non credo che aspetterà fino a domenica sera. La precedenza ce l'ha la vicenda dell'erede di Kean. Pensavo di non arrivare a venerdi 29 con questa situazione. La gestione non è stata il massimo, la Fiorentina ha fatto un grande mercato ma la gestione non è stata il massimo"

Il retroscena:

"Nei giorni scorsi la Fiorentina ha provato a chiudere un operazione con il Porto per Borja Sainz per 20-25 milioni. Esterno spagnolo classe 2001 ma il club lusitano ha respinto"

Su Njie:

"La Fiorentina lo ha puntato in modo concreto, lo vede come ala sinistra e vuole fare almeno due operazioni. Stamattina la Fiorentina ha ripreso a lavorare per Njie che ha anche l'interesse del Crystal Palace"

Sottil:

"L'Avellino ha il via libera della Fiorentina ma non c'è accordo tra Sottil e Avellino"