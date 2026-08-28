Bucchioni: "Kean venduto per motivi extracampo. Zirkzee ok, ma senza esterni forti fai fatica"

Il giornalista ha analizzato il possibile arrivo dell'olandese e le esigenze della squadra viola, indicando negli esterni una delle principali priorità

Joshua Zirkzee è un obiettivo concreto per la Fiorentina. A fare il punto sulla possibile operazione è stato Enzo Bucchioni, ntervenuto durante un collegamento con Radio Sportiva. Secondo il giornalista, l'attaccante olandese sarebbe attualmente più vicino al club viola, che avrebbe già avviato una trattativa e nelle ultime ore sarebbe tornato alla carica con un nuovo rilancio.

“Zirkzee in orbita Juventus? Le voci di mercato ci raccontano che l'olandese in questo momento sia molto piu vicino alla Fiorentina, per sostituire il partente Moise Kean. C'è già una trattativa in atto con i viola che, forti dell'ok del giocatore, avrebbero fatto un rilancio nelle ultime ore. Il ragazzo capito che per rilanciarsi ha bisogno di un posto dove andare a fare il titolare, e credo che Firenze sia la piazza adatta per lui in questo momento”.

“Mi sono chiesto e domandato molte cose sul suo arrivo alla Fiorentina. In questo momento i viola non hanno esterni offensivi, e quindi se comincio a capire il perchè si scelga di virare su Zirkzee, che in fase offensiva è capace di svariare molto. Non stiamo a guardare come si è comportato allo United, dove ha faticato perchè giocava in maniera diversa"

“A Bologna giocava centravanti con due esterni ai suoi lati, da una parte Orsolini e dall'altra Saelemakers, che andavano all'uno contro uno allargando il campo per lui. Lui era bravo a gestire il pallone in questo ambito, pronto a dialogare con i compagni spesso mandandoli anche in porta. Alla Fiorentina in questo momento non rappresenterebbe il centravanti di peso, e quindi verrebbe a cercare il pallone dove giocatori si movono come Mastantuono ed Atta”

“Senza giocatori sugli esterni questa squadra farà molta fatica, per questo credo che sarebbe stato qualcosa di utile in quella zona del campo. Kean è stato venduto per motivi extracampo: la Fiorentina sapeva che poteva diventare un caso da un momento all'altro, e allo stesso tempo aveva bisogno di incassare per finanziare gli ultimi colpi. E' un'operazione che è convenuta a tutti. In rosa abbiamo già Pellegrino con le caratteristiche da centravanti, ma se si vuole fare un campionato di un certo livello servono un paio di esterni importanti”