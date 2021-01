Di Marzio, il Verona non chiude per Duncan, c’è anche il Cagliari. L’alternativa per i sardi è Pulgar

Contatti continui tra Verona e Fiorentina: oltre alla trattativa in corso per Christian Kouamè, la dirigenza gialloblù è fiduciosa nel riuscire a portare alla corte di Ivan Juric anche Alfred Duncan. Il Verona sperava di concludere già nella giornata di oggi, anche visto il recente infortunio subito da Veloso, ma per farlo avrebbe dovuto battere la nutrita concorrenza, formata da Bologna, Torino e Cagliari. Al momento quindi trattativa non ancora conclusa.

Tornando a Duncan, nelle ultime ore anche il club del presidente Giulini ha infatti tentato un inserimento su espressa richiesta di Di Francesco, che ha già allenato il calciatore ai tempi del Sassuolo e sta cercando un calciatore con quelle caratteristiche. Qualora non arrivasse Duncan, il Cagliari ha già richiesto informazioni per Erick Pulgar, anche se al momento la Fiorentina non sarebbe intenzionata a cedere il centrocampista cileno. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO, LA FIORENTINA HA PRESO MALEH DAL VENEZIA: IL CENTROCAMPISTA RESTERÀ IN B FINO A GIUGNO