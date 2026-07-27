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Di Marzio: "Venezia e Fiorentina, dopo Moreno anche Sohm al centro dei dialoghi di mercato"

Il centrocampista svizzero piace agli arancioneroverdi, mentre per il difensore argentino resta viva la concorrenza dei club spagnoli

A cura di Andrea Gemignani
27 luglio 2026 22:31
Di Marzio: "Venezia e Fiorentina, dopo Moreno anche Sohm al centro dei dialoghi di mercato" -
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Venezia e Fiorentina continuano a lavorare su più direzioni. Tra i due club, infatti, non ci sono solo i dialoghi su Matías Moreno, ma anche quelli che riguardano Simon Sohm, centrocampista svizzero che piace alla società arancioneroverde.

Le trattative tra le due società sono in corso e nei prossimi giorni si capirà se ci sarà un'accelerazione su uno o su entrambi i calciatori.

L'INTERESSE PER MORENO - Come raccontato, il Venezia è interessato anche al difensore Moreno. Sul 2003 ci sono anche dei club spagnoli e c'era un accordo con  il Wrexam ma non è arrivato l'ok del giocatore al trasferimento in Championship.

Lo riporta www.gianlucadimarzio.com

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