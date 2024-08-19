Di Marzio: "Tra poco riunione per il via libera finale di Commisso. Nico sarà ceduto al miglior offerente"

L'esperto di mercato fa il punto sulla situazione di Nico Gonzalez. L'esterno dà priorità alla Juve, ma occhio all'Atalanta

Grosso punto interrogativo sul futuro di Nico Gonzalez, che ha già comunicato alla società di voler cambiare aria. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro per parlare della situazione dell'esterno argentino, che ha già espresso la sua preferenza di andare alla Juventus. Intanto l'Atalanta non lo molla, anche a causa della possibile cessione di Lookman, corteggiato dal PSG. Queste le parole dell'esperto di mercato:

"Quello di Nico Gonzalez è probabilmente il nome più caldo e ricorrente di questa estate di calciomercato in Serie A. Il giocatore, come espresso da vario tempo, ha ribadito alla Fiorentina la volontà di essere ceduto, e la sua priorità rimane la Juventus. Intanto, l'Atalanta non molla il giocatore. Previsto così nelle prossime ore un nuovo punto nella società toscana, tra i dirigenti e il presidente Commisso, per quanto riguarda il futuro dell'argentino.

Come appreso dalla nostra redazione, l'ok alla cessione di Nico Gonzalez da parte del presidente Commisso arriverà, ma l'intenzione della Fiorentina è quella di vendere il giocatore al miglior offerente. Così, nonostante la Juventus come destinazione preferita da parte del giocatore, la Fiorentina si fa forte dell'interesse, vivo da inizio estate, da parte dell'Atalanta. Forte così dell'interesse dei nerazzurri, il nuovo punto risulterà anche come un invito alla Juventus ad aumentare la propria offerta per il giocatore, dopo la prima offerta da 30 milioni più bonus".

Gazzetta: “Motta vuole Nico per il Verona. Addio a titolo definitivo. Pronto ingaggio da 3,5 milioni netti”

https://www.labaroviola.com/gazzetta-motta-vuole-nico-per-il-verona-addio-a-titolo-definitivo-pronto-ingaggio-da-35-milioni-netti/264604/