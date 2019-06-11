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Di Marzio sicuro: "Pradè torna alla Fiorentina richiamato dai viola. Salta il suo passaggio alla Sampdoria"

Questo il post dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Twitter: “La Fiorentina (ri)chiama Pradè per fare il ds al posto di Corvino: a questo punto dovrebbe saltare un altro suo ritorno, qu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 12:11
Di Marzio sicuro: "Pradè torna alla Fiorentina richiamato dai viola. Salta il suo passaggio alla Sampdoria" - MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Questo il post dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Twitter: “La Fiorentina (ri)chiama Pradè per fare il ds al posto di Corvino: a questo punto dovrebbe saltare un altro suo ritorno, quello alla Sampdoria“.

Confermati dunque i rumors di mattinata che volevano l'ex DS vicino alla Fiorentina

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