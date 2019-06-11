Di Marzio sicuro: "Pradè torna alla Fiorentina richiamato dai viola. Salta il suo passaggio alla Sampdoria"
Questo il post dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Twitter: “La Fiorentina (ri)chiama Pradè per fare il ds al posto di Corvino: a questo punto dovrebbe saltare un altro suo ritorno, qu...
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 12:11
Questo il post dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Twitter: “La Fiorentina (ri)chiama Pradè per fare il ds al posto di Corvino: a questo punto dovrebbe saltare un altro suo ritorno, quello alla Sampdoria“.
Confermati dunque i rumors di mattinata che volevano l'ex DS vicino alla Fiorentina