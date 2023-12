Di Marzio scrive: “La Fiorentina sta decidendo se affondare o meno il colpo su Terracciano del Verona”

La finestra di calciomercato invernale è alle porte, e tante squadre sono già al lavoro. Su tutte, molto attivo il Verona, che nelle ultime ore si è rilevato molto attento soprattutto al mercato in uscite, con attenzione sui suoi giovani talenti. Dopo Hien, praticamente pronto a passare all’Atalanta (qui le ultime), sono altri i nomi che potrebbero salutare Verona. Tra i giovani d’oro del Verona, anche Filippo Terracciano. Veronese di nascita, il classe 2003 è stato elemento di un dialogo tra il direttore sportivo Sean Sogliano e la Fiorentina, che sta valutando se affondare il colpo per il giocatore che in questa stagione ha trovato il campo con regolarità con Baroni: 18 presenze in Serie A. Lo scrive Gianluca di Marzio sul suo sito.

