Ancora in cerca di un rinforzo per l’attacco, il Parma sta provando a chiudere allora per Riccardo Saponara della Fiorentina. Liverani ha allenato il trequartista negli ultimi sei mesi a Lecce e sarebbe pronto a rilanciarlo anche in Emilia. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

