Di Marzio rivela: “La Fiorentina ha ottenuto uno sconto sulla cifra del riscatto di Gudmundsson dal Genoa”

Il Genoa e la Fiorentina si sono incontrate per Albert Gudmundsson, il quale ha giocato l’ultima stagione in prestito oneroso in maglia viola. Secondo Gianluca Di Marzio, accordo verbale raggiunto tra Fiorentina e Genoa per Gudmundsson: i viola ottengono uno sconto sulla cifra del riscatto, la quale era pari a 17 milioni di euro.