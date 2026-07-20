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Di Marzio riporta: "Il Como ha avuto un contatto con l'entourage di Moise Kean, non c'è trattativa"

L'attaccante viola ha avuto un contatto con il club lombardo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 17:58
Di Marzio riporta: "Il Como ha avuto un contatto con l'entourage di Moise Kean, non c'è trattativa" -
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L'esperto di mercato Gianluca DiMarzio su X ha parlato di Moise Kean: "Kean è un'idea per il Como che farà la Champions e ne parleranno, non esiste una trattativa ma c'è stato un contatto tra il club e l'entourage del giocatore. Bisognerà vedere se questo contatto darà vita a una trattativa tra le due parti."

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