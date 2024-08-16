Di Marzio: “Oggi incontro tra i dirigenti e Commisso per la cessione di Nico, manca l’ok del presidente”

Il trasferimetno di Gudmundsson alla Fiorentina ha virtualmente sbloccato la trattativa tra il club toscano e la Juventus per il trasferimento di Nico Gonzalez. La trattativa tra i due club è ben avvi...

Il trasferimetno di Gudmundsson alla Fiorentina ha virtualmente sbloccato la trattativa tra il club toscano e la Juventus per il trasferimento di Nico Gonzalez. La trattativa tra i due club è ben avviata (come raccontato dalla nostra redazione), ma affinché questa vada verso la conclusione, la Fiorentina attende l'ok formale di Rocco Commisso. Nella giornata di oggi è in programma una riunione tra i dirigenti della Fiorentina e lo stesso Commisso, in attesa dell'ok del patron. Il corteggiamento da parte della Juventus per Nico Gonzalez va avanti da tempo. Per il calciatore argentino vi era anche l'Atalanta. Nico Gonzalez conta di veder esaudita la sua volontà, ovvero quella di lasciare la Fiorentina - come da promessa fatta dal club nel caso in cui fosse arrivata un'offerta importante da una squadra che disputa la Champions League - e in particolare quella di approdare alla Juventus. Adesso, resta da capire l'intenzione di Commisso. Lo scrive Gianluca Di Marzio

L’ARRIVO DI GUDMUNDSSON

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