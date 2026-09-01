Di Marzio: "Mandragora è atteso domani a Torino: Operazione da circa 5 milioni e contratto di 4 anni"
Rolando Mandragora lascia la Fiorentina per una cifra di circa 5 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 17:41
Rolando Mandragora si prepara a lasciare la Fiorentina dopo cinque stagioni in maglia viola. Il centrocampista era arrivato a Firenze nel 2022, acquistato per una cifra di 8.2 milioni dalla Juventus.
Nel corso della sua esperienza con la Fiorentina, Mandragora ha collezionato 191 presenze, mettendo a referto 26 gol e 20 assist, numeri che raccontano un percorso sempre più in crescita in viola.
Ora il giocatore è pronto a fare ritorno a Torino, come riportato da Gianluca Di Marzio, l'operazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro e un contratto di 4 anni.