Di Marzio: “L’Atalanta prova a bruciare la Fiorentina per Brescianini. Il Frosinone vuole 12 milioni”

Atalanta e Fiorentina si sfidano ancora sul calciomercato, dopo Zaniolo adesso l’obiettivo di entrambe è Brescianini. La viola aveva già cominciato a trattare con il Frosinone per prendere il classe 2000. In serata, però, ci sono stati contatti tra i nerazzurri e il Frosinone con la Dea che vuole provare a prenderlo. Il prezzo è di 12 miioni di euro. Il club di Percassi, in più, ha vinto il duello proprio con la Fiorentina per Zaniolo, che nella giornata di giovedì svolgerà le visite mediche. Lo scrive Gianluca Di Marzio.