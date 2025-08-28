Di Marzio: "L’Atalanta fa sul serio per Pietro Comuzzo: pronta la prima offerta alla Fiorentina"
L'Atalanta nelle prossime ore presenterà la prima offerta ufficiale per Comuzzo: la Fiorentina pronta a valutare ma senza sconti
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2025 23:25
L’Atalanta, nella giornata di domani, venerdì 29 agosto, presenterà alla Fiorentina la prima offerta ufficiale per Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 ha rifiutato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ma potrebbe comunque cambiare squadra. L’Atalanta fa sul serio anche se la richiesta della Fiorentina è alta.
Lo riporta gianlucadimarzio.com