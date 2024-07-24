Di Marzio: "La Fiorentina spinge per Casadei, manca l'intesa sulla formula con il Chelsea"
Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio la Fiorentina sta cercando di portare a Firenze Cesare Casadei giovane centrocampista di proprietà del Chelsea che l'anno sco...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2024 11:29
Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio la Fiorentina sta cercando di portare a Firenze Cesare Casadei giovane centrocampista di proprietà del Chelsea che l'anno scorso è stato prestato al Leicester. Per chiudere l'accordo c'è da trovare la quadra con il Chelsea sulla formula.
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