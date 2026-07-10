Di Marzio: "La Fiorentina insiste per Valdepenas ma Mourinho vuole portarlo in ritiro"

I viola continuano a trattare per il talento classe 2006, ma i Blancos vogliono trattenerlo per valutarlo

La Fiorentina sta spingendo per Victor Valdepeñas. Proseguono i contatti tra i viola e il Real Madrid per il classe 2006, ma la trattativa - che porterebbe il talento in Italia con l'acquisto a titolo definitivo e il 50% della rivendita a favore dei Blancos - non è delle più semplici. Come vi abbiamo raccontato, il club spagnolo insiste nel volerlo tenere per la prima parte del ritiro (LEGGI LA NEWS). Questo dettaglio preoccupa la Fiorentina. Oltre al rischio infortuni c'è, infatti, l'incognita Mourinho, che potrebbe innamorarsi del giocatore e chiedere alla dirigenza di non lasciarlo partire.

Lo riporta gianlucadimarzio.com