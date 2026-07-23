Di Marzio: "La Fiorentina insiste per Joao Mario". La Juventus apre al prestito, trattativa aperta

I bianconeri lavorano alle uscite e trattano con il club viola per il trasferimento del terzino portoghese, reduce dagli ultimi sei mesi al Bologna

La Juventus oltre alle entrate, continua a lavorare anche sulle uscite. Vanno avanti i contatti con la Fiorentina per la cessione in prestito del terzino portoghese Joao Mario.

I bianconeri hanno aperto alla formula e si continua a cercare un'intesa. Il giocatore classe 2000 ha trascorso gli ultimi sei mesi al Bologna.

Lo riporta www.gianlucadimarzio.com