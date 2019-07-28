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Di Marzio, la Fiorentina ha preso il giovane Lovisa del Napoli. Firmerà un triennale

Nuovo rinforzo per le giovanili della Fiorentina, che ha chiuso con il Napoli per l’arrivo del promettente Alessandro Lovisa. Il centrocampista classe ‘01 firmerà in settimana un contratto triennale. ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 20:16
Di Marzio, la Fiorentina ha preso il giovane Lovisa del Napoli. Firmerà un triennale -
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Nuovo rinforzo per le giovanili della Fiorentina, che ha chiuso con il Napoli per l’arrivo del promettente Alessandro Lovisa. Il centrocampista classe ‘01 firmerà in settimana un contratto triennale.

 

Gianlucadimarzio.com

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