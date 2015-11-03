Notizie Lovisa Fiorentina

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Lovisa (DS Juve Stabia): "Fortini ricorda Spinazzola, la Fiorentina ha un tesoro in casa"

05 maggio 2025 22:04

TMW, Lovisa si trasferirà al Gubbio dalla Fiorentina. La formula dell'affare

21 settembre 2020 12:47

Lovisa si racconta: "Entusiasta dell'esperienza alla Fiorentina. In quarantena imparo a cucinare.."

15 aprile 2020 15:03

Ufficiale: Lovisa arriva alla Fiorentina a titolo definitivo

05 agosto 2019 19:20

Di Marzio, la Fiorentina ha preso il giovane Lovisa del Napoli. Firmerà un triennale

28 luglio 2019 20:16

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