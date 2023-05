Di Marzio: “Italiano è nella lista del Tottenham. Non esiste nessuna clausola per liberarlo dalla Fiorentina”

Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha così parlato del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: “So che piace anche all’estero, è nella lista del Tottenham che non ha ancora chiuso con Slot, allenatore del Feyenoord. In tanti dicono che Italiano ha la clausola di 10 milioni di euro, invece nel contratto di Italiano non c’è nessuna clausola rescissoria per liberarlo dalla Fiorentina. Napoli? Strada possibile. L’allenatore piace a De Laurentiis”.