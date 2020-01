Il Genoa punta con decisione Riccardo Sottil. La società del presidente Preziosi, molto attiva in questi ultimi giorni di calciomercato, punta a prendere il talento offensivo viola con la formula del prestito. In programma quest’oggi un incontro tra i due club per cercare di raggiungere un accordo.Per Sottil (classe 1999) – fresco di rinnovo di contratto con la Fiorentina – 10 presenze in Serie A e due in Coppa Italia con la maglia viola. Lo riporta Gianluca di Marzio suo sito.