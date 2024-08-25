Di Marzio: "Ikoné non convocato per il mercato. Parla con due club, Wolverhampton avanti su Leicester"

Jonathan Ikoné non parteciperà alla sfida tra Fiorentina e Venezia, in programma oggi alle 18.30 al Franchi. Ma non c'è solo l'affaticamento muscolare dietro la sua esclusione. Stando quanto riportato...

Jonathan Ikoné non parteciperà alla sfida tra Fiorentina e Venezia, in programma oggi alle 18.30 al Franchi. Ma non c'è solo l'affaticamento muscolare dietro la sua esclusione. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la sua esclusione è legata al mercato. L'ala francese - si legge - sta parlando con due club della Premier League, con il Wolverhampton in vantaggio sul Leicester.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL VENEZIA

https://www.labaroviola.com/i-convocati-della-fiorentina-per-il-venezia-assenti-ikone-e-christensen-ancora-out-gudmundsson/265409/