Di Marzio: "Fra poco arriverà a Bernardeschi l'offerta per il rinnovo di contratto. Ecco tutte le cifre"
Il rinnovo di Bernardeschi e l'offerta di contratto della Fiorentina? Gianluca Di Marzio fa il suo punto della situazione
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2017 09:21
Questo è quanto scrive l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito:
"Bernardeschi e la Fiorentina, una storia che potrà continuare ancora. Nei prossimi giorni infatti il giocatore riceverà l'offerta di rinnovo: 5 anni di contratto a 2 milioni e mezzo di euro netti a stagione. Più la fascia di capitano. Adesso starà allo stesso giocatore decidere se restare a Firenze o se valutare altre offerte, dato che Inter, Chelsea e Juventus sono pronte ad approfittare di un suo eventuale mancato rinnovo con la Fiorentina."