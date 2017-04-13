Di Marzio: "Fra poco arriverà a Bernardeschi l'offerta per il rinnovo di contratto. Ecco tutte le cifre"

Il rinnovo di Bernardeschi e l'offerta di contratto della Fiorentina? Gianluca Di Marzio fa il suo punto della situazione

Questo è quanto scrive l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito:

"Bernardeschi e la Fiorentina, una storia che potrà continuare ancora. Nei prossimi giorni infatti il giocatore riceverà l'offerta di rinnovo: 5 anni di contratto a 2 milioni e mezzo di euro netti a stagione. Più la fascia di capitano. Adesso starà allo stesso giocatore decidere se restare a Firenze o se valutare altre offerte, dato che Inter, Chelsea e Juventus sono pronte ad approfittare di un suo eventuale mancato rinnovo con la Fiorentina."