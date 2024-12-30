Di Marzio: "Fiorentina lavora per chiudere Folorunsho. Il Napoli vorrebbe prima prendere un sostituto"

Fiorentina su Folorunsho: trattativa in corso, si punta al prestito con diritto, ma il Napoli vuole prima prendere un sostituto

La Fiorentina ha individuato in Michael Folorunsho il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i viola lavorano per chiudere la trattativa e aggiudicarsi le sue prestazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo è quanto riporta l'esperto di mercato:

"La Fiorentina insiste per Michael Folorunsho, individuato come il profilo adatto per migliorare la mediana di Raffaele Palladino. La società viola sta lavorando per chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto dal Napoli. Prima di procedere, però, il club azzurro vorrebbe prima prendere un sostituto.

In questa stagione, Michael Folorunsho ha giocato sette partite tra Serie A e Coppa Italia, non trovando ancora il gol".

Pedullà: “Folorunsho sempre più vicino alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni”

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