Di Marzio: "Fabbian, il Getafe bussa alla Fiorentina: chieste informazioni per il centrocampista"

Il club spagnolo si è mosso per il classe 2003, arrivato a Firenze pochi mesi fa e ora possibile partente

Il Getafe ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Giovanni Fabbian. A riportarlo è Gianluca Di Marzio attraverso i propri profili social, con il club spagnolo che ha effettuato un primo sondaggio per il centrocampista classe 2003.

L’avventura di Fabbian a Firenze, iniziata appena pochi mesi fa, potrebbe dunque essere già arrivata al capolinea. Arrivato con aspettative importanti, il giocatore non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo ed è rapidamente finito tra i profili considerati in uscita dalla Fiorentina.

Il Getafe, invece, guarda alla nuova stagione con l’obiettivo di confermarsi in Liga e provare a migliorare il proprio rendimento, mantenendo una posizione stabile nella massima serie spagnola. Il club madrileno sta valutando diverse opportunità sul mercato e Fabbian rappresenta una delle possibilità prese in considerazione.

Per la Fiorentina si tratta quindi di un primo contatto da monitorare: dopo pochi mesi dall’arrivo in viola, il centrocampista potrebbe già prepararsi a una nuova esperienza.